Inschrijving 4 Mijl is geopend; online wachtrij bij de start

De eerste deelnemers van de 4 Mijl van Groningen zijn aangemeld. Donderdag om klokslag 12.00 uur ging de inschrijving van start. Binnen de eerste twee uur hebben zich zo'n 5.700 mensen opgegeven.

Er zijn dit jaar 23.000 startbewijzen te vergeven voor het loopenevenement van 6.437 kilometer tussen Haren en Groningen. De 4 Mijl wordt op 14 oktober voor de 32ste keer gehouden.

De inschrijvingen lopen via de website van het hardloopevenement. Omdat veel mensen zich tegelijkertijd wilden aanmelden, ontstond vlak na twaalven een wachtrij. Die loste na een half uur op. Onder de aangemelde deelnemers zijn 340 bedrijven en twintig scholen.

Betalen via ABN Amro

De betaling verliep niet voor iedereen even soepeltjes. ABN Amro heeft te maken met een DDoS-aanval. 'We hebben meerdere telefoontjes gehad van mensen die zeggen dat hun betaling niet is gelukt', vertelt race-director Elske Dijkstra. De storing ligt bij de bank. Klanten moeten wachten tot die storing is verholpen.

'Het is mooi om te zien dat dit echt leeft in de stad', zegt Dijkstra over 'haar' 4 Mijl. De jongste deelnemer is 6, de oudste 81. 'Dat is het unieke. Dat het met alle bedrijven-, recreanten- en wedstrijdlopers één geheel is.'