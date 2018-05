Nieuw multifunctioneel gebouw in Winsum wordt innovatieve werkplaats

Het nieuwe complex in vogelvlucht. (Foto: Team 4 Architecten)

Het nieuwe gebouw de Tirrel, waarin scholen, een verzorgingshuis en een sporthal komen, moet een werkplaats worden waarin nieuwe technieken welkom zijn. De gebruikers van het gebouw in Winsum gaan daarom samenwerken met de Hanzehogeschool Groningen.

Donderdagochtend tekenden de partijen een overeenkomst om van het nog te bouwen complex een innovatieve werkplaats te maken. Ook zijn er 3D-tekeningen en Virtual Reality-beelden van de school onthuld.

Zorg, onderwijs en sport samen

'Dit is wel een uniek gebeuren. Ik ken nog niet veel situaties waarin scholen, mensen uit de verzorging en sportverenigingen samenwerken in één complex. Dus dit vraagt ook om een bijzondere aanpak', vertelt wethouder Marc Verschuren.

'We hebben gevraagd aan studenten van de Hanzehogeschool om gevraagd welke nieuwe technieken of manier van sociaal omgaan met elkaar in het gebouw terecht kan.'

Innovatie

Concrete ideeen zijn er nog niet. Dat laat de Hanzehogeschool over aan de studenten. 'Het kan variëren van studenten die verstand hebben van sociale omgang, inrichting van ruimtes met de kunst en toepassen van nieuwe technologieën', vertelt Han de Ruiter van de Hanzehogeschool. 'De studenten gaan eerst aan de gebruikers van het gebouw vragen wat de wensen zijn.'

Vragen aan de studenten

'Wij willen graag manieren ontdekken waarop kinderen in verbinding worden gebracht met ouderen. Zo bestaat er al een tovertafel waarop ze samen spelletjes kunnen doen. Maar er is vast meer te verzinnen', vertelt Jaap Rosema directeur van o.b.s. Tiggeldobbe.

In 2019 gaat de eerste paal de grond in. De bouw van De Tirrel kost in totaal dertig miljoen euro.