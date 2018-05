Emmen maakt zich zorgen over Wildlands

De gemeente Emmen vreest dat Wildlands ook dit jaar het begrote aantal bezoekers van 1,2 miljoen niet gaat halen.

De gemeente draagt een risico van 60 miljoen en houdt er rekening mee dat het financiële risico gaat toenemen. Dat zei wethouder Jisse Otter bij de presentatie van de jaarcijfers over 2017 van de gemeente.

Zweven tussen hoop en realisme

Otter benadrukt tegenover RTV Drenthe dat hij nog steeds alle vertrouwen heeft in Wildlands.

'Ik zweef tussen hoop en realisme. Het is een nieuw park en het moet tijd hebben om te rijpen. Maar de realiteit is wel dat Wildlands vorig jaar de beoogde 1,2 miljoen bezoekers niet haalde. En realiteit is ook dat het er voor dit jaar, op basis van voorlopige cijfers, ook zorgelijk uitziet."

Nieuw plan

De gemeente wil daarom voor augustus een nieuwe zogeheten businesscase van Wildlands ontvangen.

In dat plan moet onder andere staan hoe Wildlands het aantal bezoekers kan laten stijgen of op kosten kan besparen.

'Emmen kan geld in theorie kwijtraken'

Emmen heeft een financieel belang van 59 miljoen en zou dat geld in theorie kwijt kunnen raken. Op dit moment schat de gemeente het risico dat zoiets zou gebeuren op 10 procent.

'Op dit moment zien we geen reden om dat risico groter in te schatten, maar het valt niet uit te sluiten dat we dat in de toekomst wel moeten doen. Maar dat zal ook afhangen van de plannen waar Wildlands nu mee komt', aldus Otter.

Worstcasescenario

De gemeente wil dat Wildlands verschillende scenario's uitwerkt, ook het worstcasescenario.

Volgens de gemeente zijn de komende jaren van cruciaal belang. Het college noemt de tegenvallende bezoekerscijfers zorgelijk en wil de ontwikkelingen scherper in de gaten houden.

