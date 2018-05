Koning komt naar Stad: wat gaat hij doen?

Koning Willem-Alexander komt vrijdag naar de stad Groningen voor de opening van de jubileumexpositie van kunstcollectief De Ploeg. Toch is hij ook buiten de muren van het Groninger Museum te vinden.

De middag begint in de Der Aa-kerk. Na een aantal toespraken gaat het programma voor de koning verder in het Groninger Museum.

'Per busje'

De genodigden wandelen door de tussengelegen Folkingestraat naar het museum. Daarin staan meerdere studentenkoren opgesteld die ze toezingen. Volgens een woordvoerder van het museum zou de koning niet meelopen. Hij en zijn gevolg zouden die 650 meter per busje afleggen.

Honderd jaar

In het Groninger Museum opent koning Willem-Alexander de overzichtstentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928'. Het is honderd jaar geleden dat het Groninger kunstenaarscollectief is opgericht.

