Terugkijken: koning opent De Ploeg-expositie De koning is aangekomen in de Der Aa-kerk (Foto: RTV Noord)

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag de expositie over 100 jaar De Ploeg geopend. Dat gebeude in de Der Aa-kerk. Het programma was live te volgen via een livestream die hier terug te kijken is (begint op 06:50).

Aangekomen per vliegtuig De koning is vanmiddag met een vliegtuig op Groningen Airport Eelde geland na een vlucht vanuit Luxemburg. Daar was hij op staatsbezoek. Opening in Groninger Museum In het Groninger Museum opent koning Willem-Alexander de overzichtstentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928'. Het is honderd jaar geleden dat het Groninger kunstenaarscollectief is opgericht.