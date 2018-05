Deel dit artikel:











Verkeersdrama Lauwersoog: geen hoger beroep Hulpdiensten op de plek van het ongeluk (Foto: De Vries Media)

In de zaak rond het dodelijk ongeval in Lauwersoog in augustus vorig jaar komt geen hoger beroep. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de veroorzaakster van het ongeval leggen zich neer bij de uitspraak van de rechter.

Ingrid L. uit Haren kreeg twee weken geleden een werkstraf van dertig uur en drie maanden rijontzegging voor het veroorzaken van het ongeval. Wat gebeurde er? Bij het verkeersdrama kwamen de 44-jarige Peter Luttikhuizen en zijn 9-jarige dochter Aminga uit Groningen om het leven. Ze liepen op de parkeerplaats van een restaurant schuin tegenover de veerhaven. L. kwam van de andere kant en moest uitwijken voor een bus die ze niet had gezien. Bij die manoeuvre reed ze Luttikhuizen, zijn dochter Aminga en zoon Pelle aan. De vader overleed ter plekke, zijn dochter stierf een paar dagen later. De 8-jarige Pelle raakte gewond. Hogere eis Tegen de Harense werd een werkstraf van 200 uur en twee jaar rijontzegging geëist. Volgens het OM heeft ze zeer onoplettend gereden en zich schuldig gemaakt aan een misdrijf. Verkeersovertreding Maar de rechter verwijt de vrouw alleen het feit dat ze de bus geen voorrang verleende. Dat is volgens de wet een verkeersovertreding en geen misdrijf. Daarom krijgt ze een lichtere straf. Begrip bij nabestaanden Volgens het OM zit niemand te wachten op nóg een rechtszaak. De officier heeft dit overlegd met de nabestaanden en die hebben begrip voor dit besluit. Lees ook: - Dertig uur taakstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk Lauwersoog

