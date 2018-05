Krijsende Gasunie-slechtvalkjes worden geringd

'Het is altijd spannend om zulke vogels van dichtbij te zien, daar heb je nauwelijks de kans voor', zegt Maarten Jansen van Avifauna. Hij staat op het winderige dak van de Gasunie in Groningen, op zo'n tachtig meter hoogte.

Twee jongen

Iets hoger hangt de nestkast die dit jaar voor de derde keer op rij onderdak biedt aan een broedpaartje slechtvalken. In 2016 kropen er vier jongen uit het ei, vorig jaar waren het er drie en nu zijn er twee jonkies. Jansen: 'Er waren vier eieren, waarvan twee zijn uitgekomen. Met slechtvalken is het altijd zo, er zit fluctuatie in. We kunnen niet zeggen waarom de twee andere eieren niet zijn uitgekomen, dat gebeurt soms'.

De twee zijn ongeveer drie weken oud. Al die tijd waren ze te volgen via webcams in en bij de nestkast.

Krijsen

Vandaag worden de slechtvalkjes geringd. Een bakje dat normaal gesproken door glazenwassers wordt gebruikt, wordt behoedzaam naar boven gehesen. Op de webcam is te zien hoe vogelkenner Johan Bos zijn hand in de nestkast steekt. De twee jongen beginnen hard te krijsen. Vader en moeder slechtvalk cirkelen ondertussen ongerust om het Gasunie-gebouw. Ze zullen pas terugkeren als alle mensen verdwenen zijn.

Zakje

De jonge roofvogels worden in een zakje gedaan en naar beneden gebracht. In het duister van dat zakje zijn ze stil, maar zodra ze licht zien, begint het gekrijs opnieuw. Om ze niet onnodig lang in de stress te houden, gaat Bos snel en geroutineerd aan het werk. De vogels, een mannetje en een vrouwtje, worden gewogen, gemeten en geringd. Het vrouwtje krijgt een ruimere ring dan het mannetje, omdat zij groter zal worden.

Hamburg

Door de ringen kunnen de vogels later eventueel worden herkend. Van de slachtvalken die bij de Gasunie ter wereld kwamen, is tot nu toe één teruggevonden. De vogel was te pletter gevlogen tegen een windmolen bij Hamburg.

Na een kwartier worden de vogels teruggebracht naar hun nestkast. Over een week of twee zullen ze voor het eerst gaan vliegen.

