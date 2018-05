Makelaars vragen huurders hemd van het lijf en dat mag niet

Makelaars gaan te ver in het vragen naar privacygevoelige gegevens van potentiële huurders. Dat blijkt uit een rondgang langs (verhuur)makelaars in de stad.

De vraag naar je BSN-nummer, het bezit van een auto en je nettosalaris lijkt eerder regel dan uitzondering. Veel van deze gegevens mag een makelaar helemaal niet vragen of alleen na een bezichtiging, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Krappe woningmarkt

Door krapte op de woningmarkt meldden zich vaak tientallen belangstellenden voor een huurwoning, appartement of kamer. Makelaars willen dat het hoofd bieden door een voorselectie te maken voorafgaand aan bezichtigingen.

Voor die selectie vragen sommige makelaars ook naar nationaliteit, rekeningnummer en het telefoonnummer van je huidige verhuurder. Het roept de vraag op: wat mag een makelaar eigenlijk van je weten?

Eerst huurovereenkomst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die moet toezien op de privacywet, stelt dat makelaars maar een beperkt aantal gegevens van huurder mogen vragen.

'Een makelaar mag bijvoorbeeld alleen naar je inkomen vragen wanneer een huurder de huurovereenkomst gaat tekenen', vertelt woordvoerder Ingers Sanders namens de AP. 'In de fase voorafgaand aan bezichtiging van de woning mogen zij enkel contactgegevens vragen.'

Makelaars hebben die informatie voor de huurovereenkomst nodig om de kredietwaardigheid van de huurder te achterhalen. Ook mogen verhuurmakelaars na een bezichtiging inzicht vragen in je burgerlijke staat, om te weten of je partner medehuurder is.

Schulden of vermogen

Het is voor bemiddelaars verboden om bepaalde privacygevoelige informatie van een potentiéle huurder te vragen. 'Het gaat dan om bijvoorbeeld nationaliteit, ras, BSN-nummers, schulden of vermogen. Dat is uit den boze', stelt Sanders.

Hoewel de nieuw privacywet vandaag ingaat, vragen veel makelaars deze gegevens nog steeds aan belangstellenden die een woning willen huren.

'We zijn er mee bezig'

Eén van de makelaars die meer privacygevoelige informatie vraagt dan volgens de wet mag is 'Huis van Verhuur' met vestigingen in Groningen en Zwolle. 'We zijn ons ervan bewust', zegt John Nadema namens het kantoor. 'Op dit moment zijn we bezig om alles op de site aan te passen.'

Nadema voorziet uitdagingen met de nieuwe privacywet die vandaag is ingegaan. 'Een eigenaar wil van ons weten of iemand genoeg verdient om een woning te kunnen huren.' In de nieuwe wet mag een makelaar dit voor bezichtigen niet vragen.

Meer werk voor makelaars

'Dat betekent voor ons meer werk, omdat wij potentiële huurders straks niet kunnen selecteren voor bezichtigen. Ook niet wanneer zij veel te weinig verdienen.'

Nadema benadrukt dat het vragen naar inkomen ook een bescherming is voor potentiële huurders. 'Dan krijg je een student die een appartement wil huren van 800 euro. Dat kan niet en een voorselectie voorkomt teleurstelling na de bezichtiging.'

Loonstrookje voor bezichtiging

Maxx Vastgoed in de stad vraagt loonstrookjes voorafgaand aan bezichtigingen. 'Ook wij hebben de privacyregels tegen het licht gehouden', zegt Sandra Werkhoven van het makelaarskantoor.

'Hieruit is naar voren gekomen dat wij blijven doorgaan met het vragen naar loongegevens met als doel om de kredietwaardigheid te kunnen toetsen van een kandidaathuurder.' Of het kantoor dat ook blijft doen voorafgaand aan bezichtigen wil Maxx niet zeggen.

Inschrijven verplicht

Bij Makeladij Zeeven, aangesloten bij branchevereniging NVM en actief in Groningen, moeten studenten zich inschrijven om voor een huurwoning in aanmerking te komen.

Hierbij worden legitimatiebewijzen gevraagd van de ouders van de student, maar ook privacygevoelige informatie als inkomen.

Eigenaresse Marijke Zeeven verwijst door naar de NVM. Die organisatie gaat ervan uit dat leden zich houden aan de nieuwe regels, maar kan dit niet garanderen.

'Geen kwade opzet'

'Al maanden zijn we druk bezig om onze leden de adviseren', zegt Tina Bakker van de NVM. 'Meestal is er in makelaarsland helemaal geen kwade opzet over de werkwijze. Deze wet zorgt ook voor een bewustwording.'

