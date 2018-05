Waar is dit afsnijpaadje op vliegveld Eelde voor?

Hij is vijf meter breed, een paar honderd meter lang en loopt dwars over Groningen Airport Eelde: het betonnen 'afsnijpaadje' naar de start- en landingsbaan. Maar waarom ligt-ie er?

Na jaren gesteggel is op 24 april 2013 de verlengde baan officieel geopend door toenmalig staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De vernieuwde baan is vijfhonderd meter langer.

Drie minuten

Voordeel daarvan voor de luchthaven is dat elk type vliegtuig er nu kan landen. Voor de luchthavenbrandweer had het echter vervelende consequenties: bij elk incident moeten de spuitgasten binnen drie minuten na het eerste alarmsignaal op de plek des onheils arriveren.

'Dat is dus inclusief naar de wagen rennen, schoenen aan doen, de auto starten en wegrijden', vertelt commercieel manager Bowy Odink van Groningen Airport Eelde.

Uiterste puntje

Door die verlenging kon de brandweer het uiterste puntje van de verlengde startbaan lastiger halen binnen die 180 seconden.

'Om daar te komen, moet je allerlei bochten maken via het platform en de taxibaan naar de start- en landingsbaan. Daardoor verlies je veel snelheid', aldus Odink.

Daarom heeft het vliegveld een betonnen afsnijroute aangelegd dwars over het vliegveld. Door dat paadje kunnen de brandweerauto's vrijwel rechtdoor naar het einde van de 2,5 kilometer lange start- en landingsbaan rijden.

Enige stuurmanskunst

Volgens Odink scheelt dat bijna een halve minuut, doordat de wagens minder bochten hoeven te maken.

'Nadeel is wel dat het als tijdelijke oplossing is aangelegd, en dus maar net breed genoeg is. Het vergt dus nog enige stuurmanskunst van een bestuurder die haast heeft.'

De kazerne ligt nu nog enkele honderden meters van de start- en landingsbaan vandaan. In september start de bouw van de nieuwe kazerne, die een stuk dichter bij de baan komt te liggen. Daardoor wordt de afsnijroute overbodig.

'Geen enorme investering'

De kosten van het paadje vallen volgens Odink mee, omdat het een tijdelijke oplossing is. 'Het was niet een enorme investering. Wel eentje die veel heeft opgeleverd voor een tijdelijke periode die gelukkig ten einde komt met de nieuwe behuizing van de brandweer.'

Het huidige pand van de brandweer wordt gesloopt als de nieuwe kazerne in gebruik wordt genomen. Wat er met het paadje gaat gebeuren, is nog niet bekend.

