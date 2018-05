Deel dit artikel:











NCG koopt 28 woningen in bevingsgebied op; 60 woningeigenaren worden teleurgesteld (Foto: RTV Noord)

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) koopt dit jaar 28 koopwoningen in het aardbevingsgebied op. In totaal kwamen 88 woningen in aanmerking voor de opkoopregeling, maar er is niet genoeg geld om alle huizen op te kopen.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Dit jaar had de NCG 7,7 miljoen euro beschikbaar voor de opkoop van de woningen. De NAM betaalt de opkoop. Reserve De zestig woningeigenaren die dit jaar buiten de boot zijn gevallen, staan op een reservelijst. Als een eigenaar na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst binnen een half jaar alsnog het huis zelf weet te verkopen, dan schuift iemand op de reservelijst weer een plekje op. Niet in de kern In totaal hebben 159 woningeigenaren zich gemeld voor de opkoopregeling. Een deel daarvan voldeed niet aan de voorwaarden omdat de woning niet in de kern van het aardbevingsgebied staat of omdat de woning niet lang genoeg te koop heeft gestaan. Volgend jaar komt er een nieuwe ronde van de opkoopregeling. Lees ook: - Te weinig budget voor aanmeldingen opkoopregeling

