GGD biedt minder gratis soa-testen aan in het Noorden

De fracties van de PvdA en de Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeenteraad van Groningen hebben schriftelijke vragen gesteld over soa-testen bij de GGD. Volgens de partijen wordt bezuinigd op deze testen, maar de GGD ontkent dit.

'We hebben de afgelopen jaren veel extra maatregelen genomen om laagdrempelig en gratis soa-testen aan te kunnen bieden. Daar is veel gebruik van gemaakt, maar de kosten rijzen nu de pan uit. Daarom is besloten om voor een deel te stoppen met de extra maatregelen. De doelgroepen kunnen nog steeds bij ons terecht, maar het is niet meer zo laagdrempelig als het was', zegt Fokke Postma van de GGD in Groningen.

Kostenbeheersing

Van bezuinigingen is geen sprake, het gaat erom de kosten meer te beheersen', gaat Postma verder. 'Dat geldt overigens niet alleen in Groningen, maar ook bij de GGD in Drenthe en Friesland zijn de extra maatregelen teruggedraaid.'

Testlab

Tot enkele weken geleden werd bijvoorbeeld de service 'Testlab' aangeboden. Met deze service konden mannen die seks hebben met mannen, gratis en anoniem hun seksuele gezondheid laten controleren. Dit kan nu niet meer. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor jongeren onder de 25 jaar om zich bij de GGD gratis op soa's te laten testen.

Huisarts

'We zijn overigens niet gestopt met de soa-testen; we bieden alleen minder mogelijkheden aan en op een andere manier', legt Postma uit. Hij wijst erop dat mensen ook altijd bij de huisarts terecht kunnen voor een soa-test.

Hiervan zegt PvdA-raadslid Maarten van der Laan dat de kosten kunnen oplopen tot driehonderd euro. Het verdwijnen van gratis testmogelijkheden leidt er volgens hem toe, dat meer mensen zullen overgaan op zelftests, die vaak onduidelijk en onbetrouwbaar zijn.

