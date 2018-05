Waarom is Groningen zo'n populaire plek voor zonneparken?

Het grootste zonnepark van Nederland - naar vermogen - staat al in onze provincie: in Delfzijl. En drie van de parken die nog groter moeten worden dan Delfzijl? Ook die komen in onze provincie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bevestigt het: van de top 10 van grootste geplande zonneparken in Nederland staan er vier in Groningen. De parken in Vlagtwedde, Sappemeer en Muntendam staan op 1, 2 en 3.

En dat terwijl wij, als we op vakantie gaan, vaak juist naar het zuiden trekken om wat zon te pakken. Waarom is Groningen zo'n populaire plek om zonneparken neer te zetten?

Vanuit de provincie en gemeenten is er meer draagvlak voor duurzame energie vanwege de gasproblemen Esther Terpstra - Solarfields

'Graag van het gas af'

Als eerste noemen zonnepark-ontwikkelaar Solarfields en branchevereniging Holland Solar de draagkracht voor zonne-energie in onze provincie. Immers willen veel Groningers graag van het gas af. Dat maakt de overstap naar duurzamere energiebronnen aantrekkelijker, denken woordvoerder Esther Terpstra van Solarfields en voorzitter Jaap Baarsma van Holland Solar. 'Hier zijn de problemen, daardoor is er vanuit de provincie en gemeenten meer draagvlak voor duurzame energie', zegt Terpstra.

Baarsma vult haar aan: 'De provincie Groningen heeft zich vrij snel opengesteld voor de aanleg van zonneparken. Andere provincies waren in het begin terughoudender, de provincie Groningen vond het al vrij snel een goed idee.'

Plan voor zonneparken

Gedeputeerde Homan (GroenLinks) bevestigt dat. 'De vergunningsaanvraag voor zonneparken hebben een vlucht genomen sinds we als provincie een omgevingsvisie hebben gemaakt. Gemeenten moeten daarnaast een plan maken over hoe ze met zonneparken omgaan.'

Daarnaast zegt Homan dat, na het bekendmaken van de plannen, veel dorpen samen een zonnepark wilden ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn het zonnepark in 't Zandt, en Sunbrouck in Zuidbroek. 'De documenten die gingen over de vraag hoe je zo'n zonnepark opzet, waren lange tijd de meest gedownloade documenten op onze website.'

De documenten over hoe je een zonnepark opzet, waren lang de meest gedownloade documenten op onze website Nienke Homan - Gedeputeerde

Zwaartepunt in Groningen

Esther Terpstra (Solarfields) verwacht wel dat de verdeling van zonneparken de komende jaren beter verspreid wordt over het land. 'Nu ligt het zwaartepunt duidelijk in Groningen, omdat die provincie vooruitstrevender is. Maar ook in Zeeland zijn veel zonuren, dus is het wat dat betreft ook logisch om daar te bouwen.'

In Zeeland zijn ook al plannen voor een zonnepark, dat groter wordt dan het bestaande park in Delfzijl. Het park bij Vlissingen heeft een jaar vertraging opgelopen, maar moet in augustus klaar zijn, blijkt uit berichtgeving van Omroep Zeeland.

Bovendien, zegt Terpstra, begint het draagvlak voor zonneparken ook in andere provincies te komen. 'En het verleggen van het zwaartepunt is ook nodig. Immers zijn er nu al problemen met het elektriciteitsnet in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar moet aan gewerkt worden.'

Grondprijs en weidsheid

Terpstra refereert daarnaast aan de grondprijs. Die is volgens haar in Groningen lager dan in Flevoland. En hoe lager de grondprijs, hoe aantrekkelijker het is om de grond te kopen. En dan is ook de weidsheid van het Groninger land van invloed. 'Er is gewoon veel ruimte', zeggen zowel Baarsma, woordvoerder Maarten Leseman van LTO als gedeputeerde Homan.

Leseman geeft verder aan dat je 'in Groningen inderdaad niet de hoofdprijs betaalt voor grond.' Boomkwekerijen hebben volgens Leseman de duurste grond, en die vind je weinig in Groningen, zegt hij.

Vergrijzing van de bevolking zou zomaar eens een reden kunnen zijn Maarten Leseman - LTO

Vergrijzing

Holland Solar-voorzitter Baarsma noemt daarnaast een opmerkelijke reden: de vergrijzing in Groningen zou reden zijn voor de relatief hoge hoeveelheid zonneparken. 'Ik heb begrepen dat veel boeren geen opvolging hebben. Je grond verkopen aan een zonneboer, of het verpachten, kan in zo'n geval een leuke inkomstenbron zijn.'

Maarten Leseman van LTO zegt dat de vergrijzing 'zomaar eens een reden kan zijn.' 'Als je geen opvolger hebt, kan een zonnepark best lucratief zijn. En ja, in de land- en tuinbouw zitten relatief veel 50-plussers'

Speculeren met de grondprijs

Het beeld dat Groningen een populaire plek is voor zonneparken, kan overigens enigszins vertekend zijn door het aandeel geplande parken dat onder ontwikkelaar Powerfield valt. Uit berichtgeving van NRC blijkt dat Powerfield speculeert met grond en de grondprijs.

Dat onderstreept dat de lage grondprijs een reden is voor de aanleg van zonneparken in de provincie. Maar: het is daarom ook onduidelijk of de stukken grond in Vlagtwedde en Sappemeer, die in handen zijn van Powerfield, straks echt een zonnepark worden.

Lees ook:

- 'Driekwart boeren tegen zonnepark op landbouwgrond'

- Omringd door zonnepanelen: 'Dit kan niet serieus zo bedoeld zijn'

- Al onze berichten over zonneparken