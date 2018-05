Koning komt volgende maand opnieuw naar Groningen

Koning Willem-Alexander komt over een maand weer naar onze provincie. Hij doet op 20 juni de officiële opening van de nieuwe spoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven.

Eind maart werd het nieuwe spoor al in gebruik genomen. Toen werd een klein feestje gevierd. De trein rijdt drie à vier keer per dag. Reizigers kunnen vanuit de Eemshaven de boot naar het Duitse eiland Borkum pakken.

Wubbo Ockels

Het precieze programma van de opening is nog niet bekendgemaakt. Na afloop van de opening stapt de koning in de Eemshaven aan boord van de Ecolution, het energiezuinige zeilschip van de in 2014 overleden Wubbo Ockels.

Aan boord krijgt de koning te horen over digitalisering en vergroening in de chemische industrie. Het is niet bekend of de Ecolution doorvaart naar Borkum.

Derde bezoek

Het wordt de derde keer in drie maanden dat Willem-Alexander een officieel bezoek brengt aan onze provincie. Komende vrijdag is hij in de stad Groningen voor de opening van een tentoonstelling van het Groninger Museum. In april vierde hij hier Koningsdag.

Lees ook:

- Koning komt naar Stad: wat gaat hij doen?

- Ecolution wordt vlaggenschip van waterstof-campagne Noord-Nederland

- Eerste trein aangekomen op noordelijkste station van Nederland