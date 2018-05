Deel dit artikel:











Diette Doesburg persoonlijk failliet verklaard Diette Doesburg (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Onderneemster Diette Doesburg-Maas is door de rechtbank in Groningen persoonlijk failliet verklaard. Doesburg-Maas was eigenaresse van de in 2005 failliet verklaarde scheepswerf Maas Shipyard Waterhuizen.

Geschreven door Theo Sikkema

Verslaggever sport/Noordzaken

De uitspraak gebeurde op verzoek van de curatoren Wim Entzinger en Peter Foussert, die zich bezighouden met de afwikkeling van de boedel. Beiden vinden dat Doesburg-Maas verantwoordelijk is voor de ondergang van de scheepswerf vanwege onbehoorlijk bestuur. Saldo zes miljoen De uitspraak betekent dat Doesburg-Maas persoonlijk een rekening van zes miljoen euro gepresenteerd krijgt. Dat is volgens de curatoren het nadelig saldo wat overbleef na de afwikkeling van de boedel.

Niet eens met wanbeleid In december 2016 eiste Doesburg-Maas in hoger beroep bij de Hoge Raad om de vordering van tafel te vegen, maar haar eis werd verworpen. Ze was het niet eens met het feit dat haar wanbeleid werd verweten. Volgens haar had ze enkele dossiers niet van een datum voorzien. Volgens de curatoren bleek uit nader onderzoek dat niet voldaan is aan de publicatieplicht en dat de administratie van Maas Shipyard ook niet in orde was. Alsnog innen De uitspraak bij de Hoge Raad betekende dat toen na elf jaar het faillissement afgewikkeld kon worden. Volgens de curatoren ging Doesburg-Maas sindsdien niet in op verzoeken om tot een schikking te komen. Door persoonlijk faillissement kunnen de curatoren nu aan de slag om te bepalen hoeveel van de zes miljoen nog geïnd kan worden. Lees ook: - Diette Doesburg vindt het tijd voor haar kant van het verhaal

