Provincie mogelijk in de fout met windparkplan Oostpolder

De provincie Groningen lijkt een procedurefout met het windparkplan Oostpolder te hebben gemaakt, zo bleek donderdag bij de Raad van State.

Gedeputeerde Staten (GS) hadden een zogenoemde verklaring van geen bezwaar (VVGB) aan Provinciale Staten moeten vragen. Gedeputeerde Staten vond dat niet nodig, omdat PS eerder al had laten blijken groot voorstander te zijn van het windpark met 21 windturbines van 4,5 megawatt per stuk. Het is nog maar de vraag of de procedurefout het plan opbreekt.

Volgens de provinciewoordvoerder zullen PS zonder twijfel per kerende post alsnog een VVGB voor het Oost-Groningse windpark afgeven. Rechter en staatsraad André Verburg betwijfelde daarop of het voor de Raad van State wel zin heeft om het windparkplan in zijn geheel af te schieten.

Op andere gedachten

Want PS blijken toch van plan een VVGB af te geven. De familie J. Woltjer, die tegen het windparkplan opkomt, vindt evenwel dat zij tekort zijn gedaan. Als PS alsnog over een VVGB beraadslagen kunnen zij als belanghebbende inspreken en proberen de Statenleden op andere gedachten te brengen.

Voor de rest lijken de bezwaren van Woltjer en de Stichting Repowering en Participatie Windturbine-eigenaren Groningen weinig kans te maken. Woltjer woont op 879 van de dichtstbijzijnde geplande windmolen. Op die afstand is er volgens de provincie geen kans op onaanvaardbare geluid- en schaduwoverlast.

Windturbinepioniers

De Stichting Repowering vertegenwoordigt onder meer de belangen van vier windturbinepioniers die uiteindelijk niet mee mochten participeren in dit windparkproject. Behalve 21 nieuwe windmolens zullen er tien verouderde windmolens verdwijnen. Vier windturbine-eigenaren voelen zich buitenspel gezet.

'Gegokt en verloren'

Volgens de provinciewoordvoerder is ervoor gekozen om alle driehonderd bewoners van Oudeschip mee te laten profiteren van de opbrengsten van het windpark. 'De vier windmoleneigenaren hebben te hoog ingezet. Ze hebben gegokt en verloren', aldus de provinciewoordvoerder.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. Ontwikkelaar Waddenwind BV wil zo snel mogelijk de schop in de grond als de uitspraak voor hem gunstig is.

Lees ook:

- Windmolens in Groningen: waar staan ze, waar komen ze en hoe veel wekken ze op?

- Vergunning windpark Oostpolder is een stap dichter bij

- Provincie zet vol in op bouw windparken Oostpolder en Geefsweer