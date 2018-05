Deel dit artikel:











Ontruiming supermarkt is voorbij: geen gaslek (Foto: Huisman Media)

Een filiaal van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Helling in Oude Pekela is donderdagmiddag rond half zes uit voorzorg ontruimd, vanwege een mogelijk gaslek. Daarvan bleek uiteindelijk geen sprake. Vermoedelijk kwam de geur uit de koeling.

Om geen enkel risico te nemen, werd nadat de melding binnenkwam besloten iedereen die in de winkel was naar buiten te sturen. Geventileerd De brandweer heeft het pand geventileerd. De koeling wordt nagekeken door een monteur.