Supermarkt ontruimd vanwege mogelijk gaslek (Foto: Huisman Media)

Een filiaal van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Helling in Oude Pekela is uit voorzorg ontruimd, vanwege een mogelijk gaslek.

Rond half zes kwam bij de brandweer de melding binnen dat er een gasgeur geroken werd in de winkel. Om geen enkel risico te nemen, werd daarom besloten iedereen die in de winkel was naar buiten te sturen.