'Al het lekkers komt uit de provincie, niet de steden'

Noorderlingen kunnen steeds beter koken. Tot die conclusie komt culinair recensent Jacques Hermus. De Westerling schrijft al jaren restaurantrecensies. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'Al het lekkers komt uit de provincie, niet uit de steden als Amsterdam', zegt Hermus. Noorderlingen koken dan ook steeds beter. 'Het bewustzijn wordt steeds beter.' Als voorbeeld noemt hij Groningse prosecco en het brood van een 'meesterboulanger' uit Haren.



Zuidwolde hartje bevingsgebied?

In november is Zuidwolde even hartje bevingsgebied. Er wordt een beving van 4,5 op de schaal van Richter nagescpeeld om de gevolgen daarvan te oefenen. Voor de inwoners 'is het ineens wel heel realistisch aan het worden'.



Merkwaardig schoolreisje

Een opmerkelijk schoolreisje voor een groep kinderen van basisschool Karrepad in Groningen. Geen dierentuin, museum of pretpark, maar een middagje studentenhuis.



Tegenspartelende slechtvalken krijgen ring

Ze hadden er bepaald geen zin in, maar de twee jonge slechtvalken van het Gasuniegebouw zijn vandaag geringd. Onder luid protest werden ze uit het vertrouwde nest gehaald en onder handen genomen. Nu kan het nog, want binnenkort vliegen ze uit.



Koning gaat naar museum

Koning Willem-Alexander komt morgen naar Groningen om de tentoonstelling ter ere van het honderdjarig bestaan van kunstgroep De Ploeg te openen. Beppie van der Sluis mocht er vandaag alvast een kijkje nemen.



