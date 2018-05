Donar had het lange tijd moeilijk, maar uiteindelijk werd ook de tweede wedstrijd tegen Leiden gewonnen. Het werd 71-78 voor de Groningers.

Bij rust stond Leiden nog met 42-33 voor en de voorsprong liep in het derde kwart zelfs even op tot tien punten. In het derde kwart stortte de thuisploeg in en profiteerde Donar.

Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: