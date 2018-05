Rust: Leiden - Donar 42-33

Donar speelt vanavond in en tegen Leiden de tweede wedstrijd om het landskampioenschap. Na de eclatante thuiszege in het eerste duel, 105-66, kunnen de Groningers op een 2-0 voorsprong komen.

1-0 in best-of-seven

De stand in de best-of-seven werd daarmee 1-0. Leiden zal er in de eigen Vijf Meihal alles aan willen doen om de stand in de serie gelijk te trekken zodat tijdens wedstrijd drie, aanstaande zaterdagavond in MartiniPlaza, alles weer open ligt.

