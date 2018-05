Deel dit artikel:











Opnieuw spanning tussen Stad en Tynaarlo over businesspark Ter Borch Van der Valk bij Ter Borch (Foto: Google Street View)

Liever had de gemeente Groningen gewoon met de gemeente Tynaarlo overlegd over de uitstraling van het businesspark bij Ter Borch. Maar dat overleg kwam er niet. En dus moest Stad een formele zienswijze indienen, waarin ze haar zorgen uit over de uitstraling van het gebied.

Dat meldt RTV Drenthe. Het businesspark is een nieuwbouwlocatie voor grote ondernemingen. Het park ligt vlak bij de stad Groningen, tussen de A7 en de woonwijk Ter Borch in Eelderwolde. Verschillende verwachtingen Het gebeurt niet vaak dat een buurgemeente een formele zienswijze in moet dienen op een plan. Meestal komen de twee er vooraf samen uit met een overleg, maar dat gebeurde hier niet. Volgens de gemeente Tynaarlo hadden de gemeenten verschillende verwachtingen over het overleg en de totstandkoming van het beeldkwaliteitsplan. Er is veel te doen geweest om het bedrijventerrein. Eerst zou Groningen de grond kopen van Tynaarlo en die ontwikkelen als kantorenlocatie onder de naam Kranenburg-Zuid. Toen de markt instortte, haakte Groningen af. Tynaarlo zat sindsdien met een braakliggend stuk grond in de maag. Na bemiddeling door een mediator is besloten dat Tynaarlo het terrein zou ontwikkelen, maar dan niet als kantorenlocatie. Kosten voor Tynaarlo: 2,9 miljoen euro als bijdrage aan de grondexploitatie. 'Goed overleg met onze buren ligt lastig' Ondertussen heeft hotel Van der Valk zich bij Ter Borch gevestigd en wil de gemeente Tynaarlo het businesspark verder ontwikkelen. 'Het is best een moeizaam proces geweest om tot dit beeldkwaliteitsplan te komen', zei wethouder René Kraaijenbrink tijdens raadsvergadering van gemeente Tynaarlo. Kraaijenbrink: 'En nu moet ik oppassen met wat ik zeg, want er liggen documenten aan ten grondslag die niet openbaar zijn. We willen altijd in goed overleg blijven met onze buren. Ik geef toe: dat lag hier erg lastig.' Zorgen De gemeente Groningen betreurt het dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. Ze maakt zich zorgen over de uitstraling van het nieuwe gebied. 'Het is de entree van onze stad', zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft. Normaal werken de twee gemeenten volgens haar wel goed samen. 'Nu is dat niet gelukt.' De gemeente Groningen beraadt zich nog op een reactie. Zo ziet ze liever geen reclamepaal op de nu voorgestelde locatie en moeten kantoren met de 'representatieve zijde' naar de snelweg gekeerd zijn. Wethouder Kraaijenbrink van de gemeente Tynaarlo heeft toegezegd in de toekomst meer aan te sturen op overleg met buurgemeenten, wanneer er 'grensoverschrijdend gewerkt wordt'. Lees ook: - McDonald's laat oog vallen op 'Drentse zijde' van de A7

