'Traditionele kroket of frikandel verdwijnt'

Traditionele snacks als de bitterbal of frikandel gaan verdwijnen in hun huidige vorm. Daar is voormalig snackbarhouder Marco Agema van overtuigd. Ook verwacht hij dat airfryers op grote schaal hun intrede gaan doen in snackbars.

Agema, die eerder de Groninger snackzaak Friet van Piet runde, zet zich in om de 'Snackbar van de Toekomst' op poten te zetten. Hij denkt dat de meeste bestaande snackbars geen toekomst hebben.

'De markt is verzadigd'

'Loop door de stad Groningen. Je ziet frietwinkels, op geniale plekken. Mensen zien en proeven ambacht.' Juist dit soort zaken verdringt de oude snackbar. 'De markt is verzadigd. Krijg je tien zaken erbij, dan hebben twintig er last van.' Consumenten willen meer authentieke en gezonde producten.

Verandering

De ouderwetse snackbar kan niet blijven leunen op het oude recept. Volgens Agema wil de consument verandering. 'De groep die verandering wil, wordt steeds groter. Dus óf je verandert nu, óf je blijft zitten en bent straks terug te vinden in het museum.'

Als voorbeelden noemt de voormalige snackbarhouder de Beckers frikandel. 'Die is al vijftig jaar hetzelfde. Maar dat blijft hij de komende vijftig jaar niet. En Coca Cola? Over tien jaar verkopen ze meer Coke Zero dan gewone.'

Minder vlees of zout

Wat komt er dan in de schappen te liggen van die toekomstige snackbar? Agema denkt aan een bitterbal met daarin bietjes of een graanbal. 'De traditionele bitterbal blijft wel bestaan, maar dan gaat er bijvoorbeeld minder vlees of zout in. Elke snackbarhouder moet kijken wat er het best past in zijn dorp of wijk.'

Agema probeert ook andere snackbarondernemers te inspireren, zo staat hij deze zomer op festivals. In 2022 moet zijn Snackbar van de Toekomst af zijn. Hoe die er precies uit komt te zien, weet hij zelf ook nog niet. 'De markt gaat zichzelf ontwikkelen.'

