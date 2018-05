Koenis: 'Alles zat erin vandaag, mooie overwinning uiteindelijk'

Het was een benauwde zege, maar Donar won donderdagavond uiteindelijk toch van Leiden (71-78). 'We hebben alles gegeven om de overwinning mee te nemen naar Groningen,' zegt Thomas Koenis.

Wakker geschud

'In de rust zijn we even goed wakker geschud, ook credits naar Leiden want in de eerste helft speelden zij goed. Zij wisten dat ze hier moesten winnen. Dat is ook wel de kwaliteit van dit team, dat we het ook om kunnen zetten in de tweede helft.'

Breekpunt

Het breekpunt was duidelijk het derde kwart, toen kwam Leiden tot slechts acht punten. 'Toen hebben we het verschil gemaakt. Ik moest er nog even af met een blessure aan mijn bovenbeen, maar ik kon terug komen in de wedstrijd. Nu goed herstellen en op naar zaterdag,' besluit Koenis.

Lees ook:

- Donar wint heet duel in Leiden

- Afgelopen: Donar sleept ook tweede zege tegen Leiden uit het vuur