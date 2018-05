Treant wil gesprek met de vakbonden: 'We begrijpen de zorgen'

De Raad van Bestuur van Treant wil 'op korte termijn' in gesprek met de vakbonden, die donderdagavond acties aankondigden.

Die acties zijn een reactie op het voorgenomen besluit om de de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal te sluiten. Ook in het Treant-ziekenhuis in Hoogeveen staan die afdelingen op de nominatie om gesloten te worden en volgen acties. Die afdelingen zijn straks bij Treant alleen nog te vinden in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

'We begrijpen heel goed dat medewerkers zich zorgen maken', zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant.

Hoofd boven water houden

'Voor veel van onze medewerkers is het een onzekere tijd. Graag gaan we opnieuw met de bonden in gesprek over de mogelijke gevolgen van de maatregelen die we moeten nemen om het hoofd boven water te houden.'

Angstcultuur?

Volgens vakbond CNV heerst er een angstcultuur onder personeel van Treant. Daar kijkt topvrouw Van de Wiel anders tegenaan.

'Die term hoor ik al sinds ik bij Treant werk, ik kijk er genuanceerder tegenaan. Wel zullen we moeten accepteren dat er zaken moeten veranderen om de zorg voor onze regio te kunnen behouden. Nietsdoen en moeilijke besluiten uitstellen is geen optie.'

Lees ook:

- Personeel van Treant gaat actievoeren

- Topvrouw Treant heeft 'letterlijk buikpijn' en geeft uitleg over sluiting afdelingen Refaja

- Verloskunde verdwijnt bij Refaja Ziekenhuis Stadskanaal