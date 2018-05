Dokter Epke zwaait na 12 jaar af als RUG-student

Een bijzonder moment donderdagavond voor turner Epke Zonderland. In het Academiegebouw van de Rijkuniversiteit Groningen kreeg hij na twaalf jaar studeren zijn bul.

'Het is officieel en dat is toch wel bijzonder', zegt de kersverse arts tegen de NOS. Zonderland combineerde twaalf jaar lang zijn studie Geneeskunde met topsport. Hij won onder andere olympisch goud en pakte zowel de Europese- als wereldtitel.

Superblij

'In 2006 zat in de collegebanken en dacht: wauw, wat zou het gaaf zijn om uiteindelijk met het papiertje naar huis te gaan. Nu ben je twaalf jaar verder, dus het heeft wel even geduurd. Maar ik ben superblij dat het gelukt is.'

Focus op EK en WK

De Fries turnt volgende week in Slovenië voor het eerst sinds oktober vorig jaar weer een internationale wedstrijd.

In augustus is het EK, gevolgd door het WK twee maanden later. Na deze grote toernooien gaat dokter Epke één dag per week aan de slag als basisarts in Heerenveen.