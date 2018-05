Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Grof geschut en een WTF van Bauke (Foto: Bewerking RTV Noord)

We gaan het weekend lekker in met grof geschut, een WTF van Bauke Mollema en de positieve kant van een stroomstoring (die is er ook).

1) Hoe is het eigenlijk met..? Gonzalo García García!

2) Voor paal? Journalisten 'balken' nog wel eens iemand, maar dit is de overtreffende trap.

3) Wat is het nou? Ze weten het in Slochteren zelf ook nog niet helemaal. 4) Stroomstoring in Stad Heel vervelend en onhandig, maat het levert ook mooie plaatjes op.

5) Nu naar de FC...Barcelona Tim Waterink mag van FC Groningen op zoek naar een nieuwe club, maar zou dat FC Barcelona worden?

6) Grof geschut tegen ziektes? Nee, deze tank heeft alles te maken met de Walk for Life. Bewapende landmachtmilitairen lopen van Havelte nar Groningen om aandacht te vragen voor het evenement op zaterdag. Daarbij wordt geld ingezameld voor het Kanker Researchfonds.

7) Wij dachten het... en Bauke Mollema zegt het. Wat een etappe vandaag in de Giro!

8) Op de foto met een balkje Wie een diploma haalt, gaat natuurlijk op de foto. Deze gevangenen kregen - zoals het hoort - natuurlijk een balkje. Letterlijk dan.

Rondje Groningen is er elke dag. Check ook ons archief. Goed weekend!