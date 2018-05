Lopend Vuur: Frikandellen en kroketten mogen nooit verdwijnen

Voor de liefhebbers was het misschien wel even schrikken. Noordzaken berichtte donderdag over het verdwijnen van traditionele snacks als de frikandel en kroket.

In het artikel komt Marco Agema (ex-Friet van Piet in Groningen) aan het woord. Hij is bezig met de snackbar van de toekomst. Volgens Agema willen consumenten verandering en kunnen snackbars niet blijven leunen op het traditionele recept.

Als nieuwe snacks noemt Agema een bitterbal op basis van bietjes of een graanbal. In ieder geval worden het snacks met minder vlees en/of zout.

