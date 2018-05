Stad krijgt herinneringsbank voor verdronken student

Bij de Kijk in 't Jatbrug in Groningen komt een bank ter nagedachtenis aan de overleden student Wytze Pennink.

Pennink verdronk op 7 oktober 2016 in het Lopende Diep na een avond stappen.

Samen naar huis gaan

Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden bij de Kijk in 't Jatbrug. Twee vrienden van de student hebben, in overleg met de nabestaanden, het initiatief genomen voor de bank. Ze willen met de herinneringsbank ook studenten waarschuwen om goed op elkaar te passen en samen naar huis te gaan na het uitgaan.

Maandag wordt de bank geplaatst.

