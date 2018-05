3000 wormen krioelen door eerste 'wormenhotels'

Voor wormen is het vanaf deze week goed toeven in de stad Groningen. Er zijn namelijk drie 'wormenhotels' geopend, verspreid over de stad.

In de twee meter hoge houten bakken leven 3000 wormen, vertelt 'wormencoach' Janneke Tops. Het zijn compostbakken in de vorm van een kerkklok. Het is de bedoeling dat het aantal wormen geleidelijk toeneemt.

Zeven miljoen kilo afval

Door de inzet van de hotels wil de stad Groningen de hoeveelheid afval terugdringen. De stad produceert jaarlijks zeven miljoen kilo groente-, fruit- en tuinafval. Een wormenhotel levert 2.500 kilo compost op. Of dit geen druppel is op de gloeiende plaat? 'Het moet ergens beginnen', zegt Tops. 'In Amsterdam staan inmiddels al tientallen bakken.'

Klepje met code

Bovenin de bakken zit een klepje waardoor buurtbewoners gft-afval naar binnen kunnen gooien. Om te voorkomen dat er ook ander afval in belandt, mag alleen een geselecteerde groep mensen het hotel gebruiken. Zij krijgen eerst een gft-cursus en een pincode om het klepje te openen.

Als het aantal wormen in het hotel toeneemt, mogen uiteindelijk twintig gezinnen hun gft-afval erin gooien. De Groninger wormenhotels staan in de Bottelroosstraat, de Van Oldebarneveltlaan en in de Kraanvogelstraat.