Dit weekend in Groningen: Tatoeages, militairen en koetsen

Er staat een stralend weekend voor de boeg met 'hoogzomers temperaturen', aldus weervrouw Harma Boer. Mocht je de deur nog uitwillen, dan is er genoeg te doen. Kiek moar!

Genoeg te eten en drinken

Ook dit weekend zijn er weer verschillende plekken waar je een lekker hapje of drankje kunt krijgen. Zo is er zondag, voor het eerst, een Culifair in Warffum op het erf en in de schuur van een 200 jaar oude Herenboerderij aan de Kloosterweg 2. Zaterdag is er Hop into the Grain Festival bij EM2 in Stad waar speciaalbier en muziek samenkomen. En het hele weekend staat de derde editie van Lekker Noordbroek op het programma op de Beereshoeve.

Eindelijk de jas uit

Dat zullen de schapen op kinderboerderij De Beestenborg in Stad denken met deze temperaturen. Zaterdag tussen 13:30 en 17:30 uur is er het jaarlijkse schaapscheerdersfeest en kan de wollen jas dus eindelijk uit. Dit jaar bestaat de kinderboerderij 30 jaar en dus is het feest nog iets groter met verschillende activiteiten voor de jeugd. Adres: Akeleiweg 69 in Groningen.

Ink & Cutz conventie

In sportcentrum Kardinge vindt dit weekend de conventie Ink & Cutz plaats: een tatoeage- en lifestylebeurs. Er zijn internationale tatoeage- en piercingartiesten, barbers (kappers) en experts op het gebied van de laatste trends en haarstijlen.

Landmachtdagen in Stad

Zaterdag presenteert de 44e pantserinfanteriebataljon uit Havelte zich op de Kaapse Baan tussen 10:00 uur en 16:00 uur. Er staan voertuigen als een CV90, de Fennek en de Amork. Er zijn ook zo'n 50 militairen waar je een praatje mee kunt maken. Tijdens de Landmachtdagen vertellen de militairen over hun taken, hun werk en de diversiteit ervan.

Een kijkje bij de NAM



De NAM is veel in het Groningse nieuws, natuurlijk, maar heb je wel eens een kijkje genomen in het hoofdkantoor in Assen? Dat kan deze zaterdag op de Open Dag van 10:00 - 16:00 uur. Er wordt gepresenteerd hoe het werken bij de NAM is en er zijn leveranciers uit de regio die zich presenteren. Het is overigens vijftig jaar geleden dat de NAM het hoofdkwartier in gebruik nam. Adres: Schepersmaat 2, Assen.

Koetsentocht door de provincie

Het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek bestaat dit jaar zestig jaar en organiseert zaterdag een koetsentocht door de provincie. Dertig van de mooiste koetsen uit Nederland komen naar Groningen om de 27 kilometer lange tocht af te leggen. Het begint bij Borg Nienoord en eindigt met een defilé weer op dezelfde plek.

Oja, voor wie met het openbaar vervoer naar een activiteit wil: houd er rekening mee dat er zaterdag opnieuw een staking is in het streekvervoer. Daardoor zullen een aantal bussen niet rijden.

Geniet van het (warme) weekend, veel plezier!