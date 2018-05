Voor ontucht veroordeelde opa zou ook meisjes in kerk hebben betast

De 72-jarige man uit Marum die twee jaar celstraf uitzit voor ontucht met zijn kleindochter, zou nog twee minderjarige meisjes hebben betast.

Het gaat om twee 11-jarige dorpsgenootjes en dit gebeurde tien jaar geleden. De officier eist een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Rondleiding

De slachtoffertjes werden destijds door de man, die koster was, rondgeleid in een kerk in Marum. Hij hielp hen de trap op en streek over hun borsten.

De man erkent dat hij dit bij een van de meisjes deed. De twee, inmiddels volwassen vrouwen, deden vorig jaar aangifte nadat zij lazen over de veroordeling van de man.

'Vergeten'

De Marumer repte hier tijdens zijn eerdere veroordeling niet over. Hij was het vergeten, zei hij. De officier eist een voorwaardelijke straf, omdat de Marumer vorig jaar een 'forse straf' opgelegd heeft gekregen. Die zit hij nu uit.

Wel wil de aanklager een aanpassing van de behandeling die de man nu ondergaat.

De rechter doet op 8 juni uitspraak.



