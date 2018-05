Nijland tekent voor twee jaar bij promovendus De Graafschap

Stef Nijland heeft een nieuwe club gevonden: De Graafschap. De 29-jarige aanvaller komt transfervrij over van PEC Zwolle.

De zoon van algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen tekent een contract voor twee seizoenen bij de superboeren. De Graafschap speelt na een afwezigheid van twee jaar komend seizoen weer in de Eredivisie.

Zesde Nederlandse club

De Graafschap is voor Nijland zijn zesde club in Nederland. Hij debuteerde in het betaald voetbal bij FC Groningen, waarna hij ook nog de shirts van PSV, Willem II, NEC en PEC Zwolle droeg.

Australisch avontuur

Vijf jaar geleden maakte hij een uitstapje naar het buitenland. Hij kwam tot tien wedstrijden voor het Australische Brisbane Roar.

Invalkoning

Nijland is recordhouder als het gaat om het aantal invalbeurten in de Eredivisie. De teller staat inmiddels op 102.