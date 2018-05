Deel dit artikel:











Provincie wil bloembakken in dorpen aanpakken (Foto: Ingmar Vos)

In veel dorpen in onze provincie zie je ze staan: bloembakken op de weg om het verkeer af te remmen. In Warfhuizen zorgen de obstakels de laatste tijd voor ongelukken.

Onlangs knalden er in twee weken tijd twee auto's tegen de bakken in het dorp. Zichtbaarder De provincie Groningen wil de bakken zichtbaarder maken. Hoe? Daarover wordt nog nagedacht. Het plaatsen van betere reflectoren is een optie. Ondanks de ongelukken blijven de bloemenbakken wel gewoon staan. Lees ook: - Omstreden bloembakken zijn terug in Westernieland

