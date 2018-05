Deel dit artikel:











Bezoek van de koning vanmiddag live te volgen bij RTV Noord (Foto: Erwin Olaf/RVD)

RTV Noord zendt de bijeenkomst in de Der Aa-kerk over 100 jaar De Ploeg vanmiddag live uit via internet en Facebook. Koning Willem-Alexander is één van de gasten.

De uitzending uit de Der Aa-kerk begint rond 15:15 uur en duurt ongeveer drie kwartier. 'Per busje' De genodigden wandelen na de bijeenkomst in de Der Aa-kerk door de tussengelegen Folkingestraat naar het Groninger Museum. Onderweg staan meerdere studentenkoren opgesteld die ze toezingen. Volgens een woordvoerder van het museum zou de koning niet meelopen. Hij en zijn gevolg zouden die 650 meter per busje afleggen. Opening in Groninger Museum In het museum opent koning Willem-Alexander de overzichtstentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928'. Het is honderd jaar geleden dat het Groninger kunstenaarscollectief is opgericht.