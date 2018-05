Commentaar: Creatief handelen door regio kan pijn Refaja verzachten

De vrees is groot in de Kanaalstreek: het voorgenomen besluit om de afdeling verloskunde van het Refaja Ziekenhuis te sluiten, heeft een impact van jewelste. De leefbaarheid staat enorm onder druk.

De Treant Zorggroep staat achteraan in de rij als het gaat om het binnenhalen van kinderartsen. Het landelijke beeld spreekt vast niet in het voordeel. Een afgestudeerde kinderarts die moet werken in Zuidoost-Groningen of Zuidoost-Drenthe, in plaats van het hippe Utrecht of Amsterdam. Dat beeld spreekt niet in het voordeel van Treant, hoe onterecht dat ook is. In Stadskanaal is het meer dan prima toeven, zeg ik als geboren en getogen Musselkanaalster.

De Kanaalstreek is een omgeving die leunt op belangrijke werkgevers als Wedeka, SealteQ, De Haan Special Equipments, Hoving Holland, LaPack, Polytech én het Refaja Ziekenhuis. En juist rond het ziekenhuis is de laatste jaren veel te doen, gezien de aanhoudende onrust over de sluiting van de afdeling verloskunde.

Een volwaardig Refaja Ziekenhuis is van eminent belang voor de Kanaalstreek, qua zorg, qua leefbaarheid en qua werkgelegenheid. Ik zie oude bekenden op LinkedIn, geboren in de Kanaalstreek, die elders gingen studeren, maar een baan als verpleegkundige hebben gevonden in het Refaja Ziekenhuis. Met andere woorden: hbo-opgeleide jongeren die terugkeren naar het gebied. Hét tegengif tegen krimp.

Dat tegengif is snel uitgewerkt wanneer het hart uit het Refaja Ziekenhuis verdwijnt. Er verdwijnt een zorgvoorziening voor ouders, twintigers en dertigers die nieuw leven brengen, er verdwijnt een afdeling met hoogwaardige banen, hbo'ers die zich naast hun werk verdienstelijk kunnen maken op maatschappelijk vlak in de regio. En indirect verdwijnt er wéér een reden om als jongere te blijven in de streek.

Het definitief sluiten van de afdeling verloskunde is voor de Kanaalstreek de grootste klap sinds het verdwijnen van de Philipsfabriek. En wanneer de Treant-topvrouw Carla van der Wiel zegt dat protesteren niets verandert aan de keuze van Treant, rijst de vraag op wat wél bijdraagt aan een heroverweging van het voorgenomen besluit.

De regio is aan zet. Zet Kirstin Smid, campagnebedenkster van PuurIdee, de groep ondernemers van het Innovatienetwerk Zuid-Groningen en Stadskanaal's meest ervaren bestuurder Johan Hamster (ChristenUnie) om tafel, contact de mensen achter de campagne 'Zuid-Limburg, je zal er maar wonen', en bedenk binnen een maand een campagne en strategie waar Carla van der Wiel en Treant niet omheen kunnen.

Daar is geld voor nodig, serieus geld, maar gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) vindt een sluiting van de afdeling verloskunde ook onacceptabel. Met andere woorden, ook de provincie zal iets moeten doen. Leefbaarheidsgelden voor de verbouwing van een winkelcentrum of dorpskern is prima, maar dat geld verdampt wanneer een belangrijk markeerpunt als Refaja haar waarde verliest.

Het is niet je onderwerp als lokale en provinciale politiek, maar je kunt wel iets. Creatief zijn, de optimale voorwaarden creëren om kinderartsen naar de regio te halen. Een netwerk opzetten om ook de partner van de kinderarts een baan op niveau aan te bieden is er een van.

Het is laat, maar wellicht nog niet te laat. Zoals wijlen Henk Nienhuis zei bij het einde van BV Veendam: wat weg is, komt nooit weer. En juist dat kun je nu allicht nog voorkomen, hoe klein de kans ook is.

Lees ook:

- Personeel van Treant gaat actievoeren

- Topvrouw Treant heeft 'letterlijk buikpijn' en geeft uitleg over sluiting afdelingen Refaja

- Huisartsen maken zich 'ernstig zorgen' over verdwijnen verloskunde uit Refaja

- Verloskunde verdwijnt bij Refaja Ziekenhuis Stadskanaal