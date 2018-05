FNV tegen buschauffeurs: 'Vertel Qbuzz niet of je gaat staken'

Vakbond FNV wil dat medewerkers van Qbuzz hun baas niet inlichten over hun stakingsbereidheid. De vakbond vermoedt dat Qbuzz de werknemers gaat bellen met de vraag of ze zaterdag meedoen aan de busstaking.

Dat schrijft de FNV in een interne mail aan de leden. De vakbond zegt daarin geen enkele behoefte te hebben om Qbuzz tegemoet te komen in de wens om inzicht te krijgen in de stakingsbereidheid.

In hoofdletters

De FNV vermoedt dat Qbuzz met de informatie werkwilligen alsnog op de stakingsdag wil inplannen. De bond roept al haar leden, stakers en werkwilligen, in hoofdletters op hier niet aan mee te werken.

Qbuzz meldt dat het probeert om morgen op een aantal lijnen toch nog bussen te laten rijden met werkwilligen. Een woordvoerder zegt dat daarvoor op verschillende manieren de werkbereidheid wordt getoetst. Dat houdt in dat er ook gebeld wordt, maar dat gebeurt niet grootschalig.

Welke lijnen rijden?

Volgens Qbuzz wordt morgenochtend rond een uur of acht duidelijk welke lijnen toch gaan rijden. Het bedrijf communiceert dat dan via de eigen website en sociale media. De woordvoerder voorspeld dat er niet spectaculair veel bussen gaan rijden.

