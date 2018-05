Deel dit artikel:











Stroomstoring in Stad is voorbij; iedereen heeft weer stroom (update) Melding van de stroomstoring op de site van Enexis (Foto: Enexis)

In meerdere wijken in Groningen is vrijdag rond de lunch de stroom uitgevallen. In totaal zaten 27.000 huishoudens een klein half uur zonder stroom.

Om 12.45 uur had het merendeel van de getroffen huishoudens weer stroom. Tweehonderd huishoudens in de omgeving van de Bieslookstraat en het Koerspad moesten iets langer wachten. Ook daar ging om 13.30 uur het licht weer aan. Vanuit diverse wijken uit de stad kwamen berichten, zoals Helpman, De Linie, Oosterpoort, Rivierenbuurt, Lewenborg en Ruischerbrug. Oorzaak Het probleem is volgens Enexis ontstaan in het energiestation aan de Rostockweg na graafwerkzaamheden.