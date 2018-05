OM eist vier weken cel voor klap na ruzie tussen de lakens

Voor poging zware mishandeling en diefstal hangt een 47-jarige vrouw uit Groningen een celstraf van vier weken boven het hoofd.

De officier eiste dat de helft hiervan voorwaardelijk is. De vrouw moet zich daarnaast laten behandelen en afkicken, vindt de officier van justitie.

'Opdringerig'

De Stadjer had op 27 oktober een vriend op bezoek. Beiden gebruikten drugs en belandden in bed. Het ging de vrouw tussen de lakens niet naar wens: 'Hij was te opdringerig.' Voor de man er erg in had stond hij op straat zijn broek op te hijsen.

Toen merkte hij dat hij een hoofdwond had. Een ambulance kwam erbij en de man kreeg vijf hechtingen. De wond was volgens hem veroorzaakt door een klap met een fles. De vrouw ontkende: 'Toen hij de deur uitliep was er niets aan de hand.'

Bloed in woning

In de woning van de vrouw lag bloed. De officier kon niet geloven dat 'er niets was gebeurd'.

De vrouw stond ook terecht voor diefstal van schoenen in januari. Ze staat bekend als veelpleger. De rechter doet over twee weken uitspraak.