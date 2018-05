Loods met grondstoffen voor synthetische drugs opgerold

De politie heeft donderdag in een loods aan de Dokstraat in Zuidbroek chemicaliën voor synthetische drugs, zoals xtc aangetroffen.

Een 47-jarige inwoner van Groningen en een 52-jarige inwoner van Roden zijn aangehouden bij de loods.

Bestelbus

Buiten stond een bestelbus geparkeerd. De deuren van de laadruimte van de bus stonden open en er liep een stroomkabel naar de bus. In de bestelbus stond een diepvriezer gevuld met chemicaliën. Volgens de politie waren deze zeer waarschijnlijk bedoeld voor de productie van synthetische drugs.

Hennepkwekerij

Ook troffen agenten apparatuur voor een hennepkwekerij aan in de loods. De hennep zelf was reeds geoogst.

Tienduizenden euro cash

Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Tijdens de fouillering bleek dat het duo in het bezit was van duizenden euro's aan contanten. Dit geld werd in beslag genomen, omdat dit vermoedelijk is verdiend met criminele activiteiten.

