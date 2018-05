Hatsjoe! Hooikoortsalarm, wat kun je doen?

Mei verwent ons met hoge temperaturen en veel zon. Maar er is ook een keerzijde deze dagen: hooikoorts. Mensen met een pollenallergie ervaren veel klachten. En de komende dagen zullen die nog verder toenemen.

Wat is hooikoorts precies en wat kun je er nu tegen doen?

Allergie

Mensen die 'hooikoorts hebben', zijn allergisch voor (een bepaalde soort) stuifmeel. Dit wordt uitgestoten door grassen, planten en bomen. Het stuifmeel wordt in de volksmond vaak pollen genoemd.

Niet iedereen heeft last van alle soorten pollen.

Klachten

De meeste mensen met hooikoorts hebben last van niesbuien, een verstopte of 'loopneus', jeukende ogen of een branderige gevoel in de keel.

De komende dagen blijft het zonnig, warm en droog. Dat betekent veel pollen. Op deze website kun je kijken hoeveel pollen er in Groningen zijn. De verwachting voor komend weekend is dat er 'veel pollen' in de lucht zullen zijn.

Wat kan je er tegen doen?

Veel mensen met een pollenallergie hebben medicijnen om de klachten te verminderen. De drogist verkoopt medicatie voor de lichtere klachten. Wie veel last heeft van de pollen, kan bij de huisarts terecht voor zwaardere medicatie. Het gaat meestal om pillen of een neusspray.

Wie geen medicijnen krijgt of wil, kan verschillende stappen ondernemen om de klachten te verlichten:

- Doe de ramen en deuren overdag dicht. Dan voorkom je dat pollen naar binnen waaien. En als je de ramen openzet, doe er een hor voor.

- Ga nog even douchen voor het slapen. Dan was je de pollen uit je haar.

- Uitwaaien aan zee. Langs de kust heb je minder last van hooikoorts omdat daar minder bomen - en dus pollen - zijn. Daarnaast werkt de zeelucht verfrissend.

- Draag een zonnebril buiten, dat vermindert de irritatie aan je ogen.

Tips van lezers

Veel mensen hebben een pollenallergie. En voor iedereen werken weer andere tips en trucs. Voorgaande jaren vroegen we jullie al eens wat jullie zelf tegen hooikoorts doen. Een aantal ervaringen op een rijtje:

- Vaseline

Het is een relatief simpele verzachter voor hooikoorts die je eigenlijk altijd wel hoort. 'Even een beetje vaseline onder je neus doen. Het helpt echt', aldus Ida Schuster. Rita Heikens van Kalsbeek smeert het net ergens anders: 'Een beetje vaseline in je neus doen en je voelt je veel gelukkiger.'

- Was binnen drogen

Naomi heeft nog een tip voor medegetroffenen: 'Als je er erg gevoelig voor bent, is het beter om je was binnen te drogen. Want pollen gaan op je wasgoed zitten en als je was droog is neem je de pollen mee in huis en vervolgens in je kledingkast.'

- Tapen

'Je kunt je er voor laten tapen, dat wordt vergoed door de aanvullende verzekering', meldt Ria Burema op de Facebookpagina van Babette op Noord. Dat doet de fysiotherapeut. 'Door de tape op een aantal plaatsen aan te brengen kan er reflectoir, via het zenuwstelsel, een invloed worden uitgeoefend op de hulpademhalingsspieren en het longgebied', aldus het fysiotherapeutisch instituut.

Meer lezerstips vind je in dit artikel.

Fabeltje

Vorig jaar werd een verhaal de wereld ingeslingerd dat het drinken van gin-tonic zou helpen tegen hooikoortsklachten. Ook wij kregen die tip binnen van lezers. Klinkt ideaal, maar is het ook zo? Nu.nl checkte onlangs of dit verhaal een kern van waarheid bevat. Helaas, dat doet het niet.

'De bron van de berichten over de positieve effecten van gin-tonic op hooikoorts ging niet over hooikoorts, maar astma. En het originele bericht sprak ook nog eens niet over positieve effecten van gin-tonic, alleen dat gin mogelijk minder astmatische klachten veroorzaakt dan andere alcoholische drankjes. Er zijn zelfs aanwijzingen dat alcohol, ongeacht de soort, bij sommige mensen klachten aan de luchtwegen verergert', is de conclusie.

