Volgend seizoen staat twee keer een 'derby' tussen FC Groningen en FC Emmen op het programma. Maar de twee ploegen spelen ook in de voorbereiding tegen elkaar. Dat gebeurt op 21 juli op het sportcomplex van Rolder Boys.

Ook het Duitse KFC Uerdingen 05 is tegenstander in de voorbereiding, op 18 juli in Blijham. Het oefenprogramma van FC Groningen tot nu toe: