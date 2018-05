De N34 tussen Annen en Gieten is weer open, dat laat de politie weten. De weg was sinds half twaalf afgesloten na een ernstig ongeluk. Daarbij raakten vijf mensen gewond, onder wie twee kinderen.

Het politie-onderzoek naar het ongeluk is afgerond. Hoe het precies kon gebeuren is niet bekendgemaakt. Bij Schipborg botsten twee auto's frontaal op elkaar. Hoe het nu met de slachtoffers gaat, is onbekend.

Lees ook:

- Vijf gewonden bij ongeluk Schipborg: deel N34 dicht