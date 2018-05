Golfers uit Glimmen gaan voor eerste nationale titel in veertig jaar

Het is meer dan veertig jaar geleden dat er een noordelijk team Nederlands kampioen golf werd. Zaterdag en zondag strijdt de Noord Nederlandse Golf & Country Club voor de titel.

Het team uit Glimmen bestaat uit zes spelers. Een van hen is Maurits Noorda. Vrijdag vertrok het zestal al naar Den Dolder. Er wordt gespeeld op de Lage Vuursche. Zaterdag is de kruisfinale tegen Houtrak. Dat was voordat de competitie begon niet verwacht.

'In theorie zijn de andere teams beter. We zijn eigenlijk dus toch wel goed. We zijn zelfs bovenaan geeindigd in een van de twee poules.' vertelt Noorda.

Voorzichtig optimistisch

Zelf was Noorda nog niet eens geboren toen het Noorden een nationale golftitel vierde in 1976. Hij weet nog wel dat de kruisfinales gehaald werden in 1998.

Over de kansen op het kampioenschap in de hoofdklasse is hij voorzichtig optimistisch. 'Lage Vuursche is een mooie baan. Iedereen speelt er graag op, maar dat geldt ook voor de tegenstanders. We proberen elkaar zo goed mogelijk op te peppen. Daarnaast hoop ik op veel supporters voor ons. Dat komt wel goed.'

Als de NNG&CC de halve finale wint dan speelt het team zondag de finale tegen Noordwijkse of Broekpolder.