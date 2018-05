'Verdwenen' schilderij van De Ploeg onder de hamer

Waar het Groninger Museum vanaf vandaag een tentoonstelling over 100 jaar kunstenaarscollectief De Ploeg opent, gaat een ander deel van De Ploeg-schilderijen komende week onder de hamer.

Tussen die veilingsstukken bevindt zich Lot 102. Een schilderij van Ben Walrecht, kunstenaar van De Ploeg. Een schilderij met een geschiedenis...

Kunstschatten

In 2001 zendt RTV Noord een aflevering van het programma 'Kunstschatten' uit. Hierin brengt een jongeman een schilderij binnen. Kunstkenner Richard ter Borg herkent het als een schilderij van De Ploeg. Hij schat de waarde op 10.000 tot 12.000 gulden.

Een dag na de uitzending staan enkele mensen bij Ter Borg op de stoep. 'Het schilderij uit 'Kunstschatten' is van hen, vertellen ze mij. Enkele maanden eerder is het tijdens een verhuizing verdwenen. De man uit de uitzending is de zoon van hun oude buren. Hoe hij aan het schilderij is gekomen, blijft een mysterie. Zelf denken de mensen dat de buurman, de vader van de jongen in de uitzending, het schilderij heeft ontvreemd.'

Verkocht

Wel is er een probleem. De opnames van 'Kunstschatten' zijn al enkele maanden oud, voordat het op tv wordt uitgezonden. In de tussentijd blijkt het schilderij verkocht, aan een kunsthandelaar.

Ter Borg: 'Uiteindelijk heeft de buurman het doek teruggekocht en op eigen kosten laten schoonmaken'.

Vrijwillig

De mensen die zich bij Ter Borg meldden, krijgen het doek terug. Nu doen ze het weer van de hand. Vrijwillig dit keer. 'Ze zijn op leeftijd en willen graag nog een mooie reis maken', aldus Ter Borg.

Komende woensdag gaat het onder de hamer. De geschatte waarde: tussen de 5000 en 7000 euro. Maar het verhaal erachter: onbetaalbaar.

