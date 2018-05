Deel dit artikel:











OM eist 3,5 jaar cel voor tbs'er die agente mishandelde in Sterrebos (Foto: Archief RTV Noord)

Tegen een 44-jarige man uit Roermond is 3,5 jaar cel geëist. Hij zou op 10 november 2016 bij het Sterrebos in Groningen een agente in burger hebben belaagd en mishandeld.

De vrouw werd die nacht vastgegrepen, geslagen en richting het bos gesleept. Haar belager zwaaide met een mes. Doordat het slachtoffer dat probeerde af te weren met haar handen, liep ze snijwonden op. De man ontkent dat hij de belager is. De officier ziet voldoende bewijs de man te laten veroordelen voor vrijheidsberoving, poging doodslag en mishandeling. Tbs verleden De man heeft een tbs-verleden. Hij kreeg die maatregel opgelegd voor het medeplegen van moord. Vijf maanden voor het incident bij het Sterrebos werd de tbs onder voorwaarden beëindigd. De man woonde niet meer in de Van Mesdagkliniek, maar werd daar nog wel begeleid. Gebrekkig Engels De vrouw was die novemberavond vanuit een café op weg naar huis. Ze werd van achteren aangevallen door een man die haar in gebrekkig Engels toebeet dat hij haar niets zou doen en dat de politie hem zocht. De man stompte tegen haar hoofd en nek en sleepte haar mee richting het Sterrebos. Noodkreten Door haar training als agent kon de vrouw zich verweren. Het lukte haar om het alarmnummer te bellen. De meldkamer hoorde haar noodkreten en lokaliseerde haar telefoon. Door de klappen viel de vrouw op de grond en viel ook haar toestel. De man trapte dat stuk. Uiteindelijk wist het slachtoffer de aandacht van een voorbijganger te trekken, waarna de verdachte zich uit de voeten maake. Dna-match De vrouw herinnerde zich een sterke parfumgeur en ze kon haar belager nauwkeurig omschrijven. Hierdoor kwam de politie bij de verdachte uit. In zijn woning werden de omschreven kledingstukken, schoenen en parfum gevonden. Ook leverde achtergebleven dna op de jas van de vrouw een match met de man op. Het slachtoffer kan door dit voorval haar werk als agente op straat niet meer uitoefenen. Ook moest zij door een trauma haar studie onderbreken. Ze vraagt een schadevergoeding van ruim twintigduizend euro. De uitspraak is op 8 juni. Lees ook: - Tbs'er die vrouw zou hebben aangevallen in Sterrebos wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum