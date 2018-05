Dit moet je weten over de busstaking van zaterdag

Het busvervoer in onze provincie en Drenthe ligt zaterdag voor het grootste gedeelte plat door een staking. Het gaat zowel om de streek- als de stadsbussen.

Het is een zogenaamde estafettestaking, geen landelijke staking. Dat betekent dat er om de beurt op verschillende plaatsen in het land gestaakt wordt. Zaterdag is dat onder meer in Groningen en Drenthe.

Vervoerder Qbuzz, dat het leeuwendeel van het busvervoer in Groningen verzorgt, wijst reizigers erop dat pas op de stakingsdag zelf duidelijk wordt welke bussen wel en niet rijden.

'Ergens rond acht uur zaterdagmorgen wordt bekend of we ergens een lijn kunnen opstarten. Houd daarvoor goed de website en de sociale media in de gaten', zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz.

Waarom wordt er gestaakt?

Inzet van de staking is een nieuwe cao. De vakbonden en de vervoerders zijn al maanden met elkaar in onderhandeling, zonder resultaat. Aanvankelijk leek het erop dat er een deal was, maar het bereikte onderhandelingsresultaat van 15 januari werd uiteindelijk toch afgewezen door de bonden. Sindsdien is het wachten op een nieuw akkoord.

Vakbond FNV gaf haar leden vrijdag het advies om Qbuzz van tevoren niet te vertellen of ze gaan staken, als ze die vraag krijgen. Het bedrijf zegt dat te willen weten, omdat het dan mogelijk een aantal lijnen toch kan laten rijden.

Wat rijdt wel?

Buslijnen 304 en 314 (Groningen-Drachten) rijden wel. Ook de treinen van Arriva rijden wel, anders dan tijdens de vorige staking op 30 april en 1 mei. Dat komt omdat voor het treinpersoneel van Arriva vorige week wel een akkoord over een nieuwe cao bereikt is.

