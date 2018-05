Deel dit artikel:











Omstreden kastenbouwer failliet verklaard (Foto: Youtube)

De omstreden kastenbouwer Röllfink Ambachtelijke Interieurspecialisten van Nol Roelevink is failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een gedupeerde klant. Het bedrijf was gevestigd aan de Duinkerkenstraat in de stad Groningen, maar moest vertrekken omdat het de huur niet betaalde.

Geschreven door Chris Bakker

Redacteur

Eerder sprak RTV Noord met verschillende mensen die met het bedrijf te maken hebben gehad. Dat leverde een ontluisterend beeld op. Medewerkers vertelden dat zij lang niet al het loon kregen, waar zij recht op hadden. Een oud-leverancier omschreef Roelevink als 'een bodemloze put'. Het bedrijf vroeg vaak aanbetalingen van 2.100 euro. 'Dik dossier' 'De gedupeerde die het faillissement had aangevraagd, leverde een dik dossier aan bij de rechter met klachten van andere klanten van het failliete bedrijf', vertelt assistent-curator Bjernt van Popta. 'Aan de hand daarvan heeft de rechter vastgesteld dat er meerdere crediteuren zijn, die onbetaald gelaten worden. Dan is het vrij snel één en één is twee. De rechter kon niet anders dan vaststellen dat er meerdere crediteuren zijn, die niet betaald worden. Er zijn bijvoorbeeld ook leveranciers, of een fiscus.' 'Vertrouwen en verifiëren' 'Op dit moment hebben wij nog geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van oplichting of fraude. Maar daar zeg ik ook meteen bij: vertrouwen en verifiëren', vervolgt Popta. 'Wij moeten de administratie nog van het bedrijf ontvangen.' 'Uiteraard is het onze taak om die administratie nauwgezet bij langs te gaan, tegen het licht te houden en kijken of de feiten die ons verteld zijn, ook uit de administratie blijken. De administratie krijgen wij volgende week. Het onderzoek zal in de dagen of eerste of tweede week daarna volgen', besluit Popta. Het is nog niet bekend wat voor gevolgen het faillissement heeft voor klanten, oud-medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen. Consumentenprogramma Kassa besteedt zaterdagavond aandacht aan deze zaak. Lees ook: - Huilende klanten en het ene gat vullen met het andere

