Scooterrijder ligt op straat; omstanders reanimeren

De bestuurder van een scooter wordt op dit moment gereanimeerd op de hoek van de Willem Barentzstraat en de Eendrachtskade in de stad Groningen.

Het is onduidelijk wat met het slachtoffer is gebeurd. Omstanders zagen de scooterrijder op straat liggen en zijn gestart met de reanimatie. Ze hebben vervolgens het alarmnummer gebeld, waarna een ambulancemotor uitrukte. Inmiddels is een 'gewone' ambulance ter plaatse.

Onwel geworden?

Volgens sommige getuigen heeft de scooterrijder een auto met aanhanger geraakt. Wat precies is gebeurd, weet de politie nog niet. 'Het kan ook zijn dat de scooterbestuurder onwel is geworden en vervolgens de auto heeft geraakt', zegt een woordvoerder.

De politie gaat de oorzaak van het ongeluk onderzoeken.