Nieuwe Veendamse vuilniswagens 'eten' kliko's op

De twee splinternieuwe vuilniswagens van de gemeente Veendam blijken een vervelend kantje te hebben. In plaats van de kliko's te legen en ze daarna keurig terug te zetten slokken ze de containers in sommige gevallen met huid en haar op.

In een maand tijd zijn minimaal tien Veendammers hun kliko op die manier kwijtgeraakt.

Aanloopprobleem

Wethouder André Hamminga erkent dat er een probleem is. 'Het heeft te maken met een goede afstelling, het is een aanloopprobleem. De leverancier is bezig te kijken hoe het kan worden opgelost. Maar ik kan me voorstellen dat je raar staat te kijken als je kliko in de wagen verdwijnt.'

Niet veilig

Volgens Hamminga vallen met name zware GFT-containers ten prooi aan de wagens. De chauffeur kan op beeldschermen in de cabine zien wanneer het mis gaat, maar containers redden kan hij niet.

'De chauffeur mag er niet in kruipen om hem eruit te halen, dat is arbo-technisch qua veiligheid niet verantwoord', zegt Hamminga.

Vervanging

Veendammers die hun container verloren hebben aan de nieuwe vuilniswagens kunnen contact opnemen met de gemeente. Die belooft binnen een week voor een vervangend exemplaar te zorgen.