Van gasdossier naar 'IJspaleis': Van Tongeren vertrekt mogelijk uit Kamer Liesbeth van Tongeren (Foto: GroenLinks)

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren is door haar partij voorgedragen als kandidaat-wethouder in de gemeente Den Haag. Als de raad ermee instemt, verlaat het Tweede Kamerlid - met jarenlang het gasdossier in haar portefeuille - de Tweede Kamer.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Van Tongeren laat in een reactie weten het een 'enorme eer' te vinden om gevraagd te zijn voor het wethouderschap in Den Haag, waar het stadhuis het 'IJspaleis' wordt genoemd. 'Laat je niet los' Toch neemt ze met pijn in het hart afscheid van het gasdossier: 'Ik voel het verdriet in mijn hart. Zo'n onderwerp laat je niet los. Als ik tachtig ben en ooit mijn memoires opschrijf, zal dit écht een belangrijk onderdeel worden.' Niet op kieslijst Het Kamerlid werd bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 aanvankelijk niet op de kieslijst gezet door haar partij, tot woede van vele Groningers. Ze is geliefd vanwege haar inzet en betrokkenheid in het gasdossier. Na protesten plaatsten leden haar alsnog op een verkiesbare plek, waarmee ze een vinger aan de pols kon houden rondom de gaswinning. Afscheid Van Tongeren laat weten persoonlijk naar Groningen te komen om afscheid te nemen, als ze tot wethouder wordt benoemd in Den Haag. Lees ook: - Van Tongeren (GroenLinks) houdt gaswinning in portefeuille